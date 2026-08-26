Durante el debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, el diputado nacional por Elijo Catamarca, Sebastián Nóblega, planteó la necesidad de incorporar una perspectiva federal en la conducción de la autoridad monetaria y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan millones de familias argentinas.

En su intervención, el legislador sostuvo que el equilibrio fiscal es necesario, pero remarcó que debe estar acompañado por políticas orientadas a fortalecer la producción y el trabajo. En ese sentido, señaló que la discusión sobre el Banco Central no puede limitarse a cuestiones monetarias, sino que también debe contemplar soluciones frente a los problemas cotidianos que enfrentan los hogares.

Nóblega hizo especial énfasis en el creciente endeudamiento de las familias mediante tarjetas de crédito, préstamos y otras herramientas financieras. Según expresó, esta situación afecta la capacidad de los hogares para afrontar gastos esenciales, como cuotas escolares y medicamentos, y genera una presión que se profundiza a través de los mecanismos de financiamiento digital.

El diputado de Elijo Catamarca también propuso incorporar una representación federal en el directorio del Banco Central. Planteó que, de los ocho integrantes, al menos tres cuenten con experiencia vinculada a distintas regiones del país: uno por el Norte Grande, otro por la región Centro y otro por la Patagonia.

Aclaró que la iniciativa no apunta a incorporar representantes de los gobiernos provinciales, sino a sumar diversidad económica, productiva y territorial a la conducción del organismo.

Además, Nóblega propuso analizar la posibilidad de que, si el Banco Central habilita determinados instrumentos financieros para integrar encajes, también puedan contemplarse títulos públicos emitidos por provincias que cuenten con una calificación establecida por la normativa correspondiente.

Durante su discurso, el legislador insistió en que las funciones del Banco Central deben analizarse de manera integral. “La dignidad del valor de la moneda no se puede despreciar y desorganizar el resto de la economía”, sostuvo.

Finalmente, Nóblega remarcó que la Argentina necesita una autoridad monetaria que no solo preserve el valor de la moneda, sino que también contribuya a generar condiciones para el crecimiento económico y el desarrollo productivo.

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