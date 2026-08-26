Con una importante participación de vecinos, instituciones y familias, Manantiales celebró este martes los 205 años de la Autonomía de Catamarca, en una jornada cargada de emoción e identidad.

En la Plaza Pablo Cuevas Macías se realizó el acto y desfile cívico-policial, con la presencia del intendente de Los Altos, CPN Raúl Barot, autoridades municipales y provinciales con la presencia del diputado Juan Carlos Ledezma, representantes de educación, salud y seguridad, instituciones, agrupaciones gauchas y comunidad en gral.

Durante la celebración, el intendente Raúl Barot destacó el significado de la fecha y expresó:

“Feliz Día de la Autonomía a todos los catamarqueños. Estamos hoy celebrando los 205 años de aquel Cabildo Abierto”.

También resaltó el trabajo conjunto con la comunidad educativa de Manantiales:

“La escuela primaria de Manantiales organizó y nosotros acompañamos la organización, así que tenemos un hermoso desfile y un hermoso acto conmemorativo, celebrando nuestra autonomía provincial”.

La jornada contó además con bingo familiar, actividades recreativas y números artísticos, generando un espacio de encuentro para las familias y toda la comunidad.

De esta manera, Manantiales celebró nuestra historia, identidad y autonomía, renovando el compromiso de seguir construyendo juntos el futuro de Catamarca.

🇦🇷 ¡Feliz Día de la Autonomía de Catamarca!