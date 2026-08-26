La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, el proyecto impulsado por el Gobierno para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado.

El eje central de la propuesta es establecer como misión primaria del Banco Central la preservación del valor de la moneda nacional y limitar su capacidad para financiar al Tesoro. El oficialismo sostiene que los cambios buscan fortalecer la independencia de la entidad y evitar que sea utilizada para cubrir las necesidades financieras del Estado.

Entre las principales modificaciones, el proyecto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y restringe los préstamos y la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario. También elimina las reservas de libre disponibilidad y establece un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos acumulados en el activo del Banco Central.

Otro de los puntos destacados es el endurecimiento de las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio del organismo. En caso de una destitución, además de la decisión del Poder Ejecutivo, se requerirá el respaldo de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso.

El oficialismo defendió la reforma como una herramienta para terminar con la emisión monetaria destinada a financiar al Estado. Durante el debate, sus representantes vincularon esta práctica con el proceso inflacionario y aseguraron que el objetivo es recuperar la confianza en la moneda y fortalecer la autonomía del Banco Central.

La oposición, en cambio, cuestionó que la iniciativa reduzca las herramientas del Estado para responder ante situaciones de crisis. También advirtió sobre el impacto que las políticas económicas actuales tienen sobre el empleo, las jubilaciones, la industria y el endeudamiento de los hogares.

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la posibilidad de utilizar activos del Banco Central como garantía para endeudamiento externo. Desde sectores opositores señalaron que esta medida podría facilitar una nueva estrategia de endeudamiento del país.

Durante la sesión también hubo cuestionamientos a la relación entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Legisladores opositores pusieron en duda que la reforma garantice una verdadera independencia de la autoridad monetaria.

Por su parte, el diputado catamarqueño Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, planteó una mirada federal sobre la conducción del organismo y propuso incorporar representantes con experiencia en distintas regiones del país. Además, reclamó que el debate sobre la política monetaria sea acompañado por medidas destinadas a atender las dificultades económicas que atraviesan las familias.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto del Gobierno avanzará ahora al Senado, donde continuará el debate sobre el futuro del Banco Central y el alcance de sus facultades.

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