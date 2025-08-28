Nota vista: 0

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, realizó un gran operativo integral en el Barrio Las Flores, donde se sumaron tareas de limpieza, forestación, poda y desmalezado, junto con acciones de concientización ambiental para los vecinos.

Durante la jornada se realizaron las siguientes acciones:

• Desmalezado: 6.163 m² intervenidos

• Residuos voluminosos retirados: 102 m³

• Forestación: 16 nuevos árboles plantados en veredas

• Concientización puerta a puerta: 154 familias visitadas

• Policía Ambiental: 83 notificaciones por limpieza de baldíos, disposición de residuos, quema, veredas y arbolado

• Alcance total: 227 viviendas beneficiadas

En este marco, el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Lic. Nicolás Acuña, destacó:

“Buscamos llegar con todos los servicios del área atendiendo los reclamos vecinales en los barrios. Estos operativos nos permiten, además de las tareas diarias que realizamos en toda la ciudad, concentrarnos durante algunos días en zonas específicas para que los vecinos puedan acceder a todos los servicios juntos y marcarnos las mejoras que quieren en su barrio”.

El operativo se completó con un fuerte componente de concientización ambiental, a través de la Policía Ambiental, GIRO y el programa de Plan forestal del municipio, quienes dialogaron con los vecinos sobre la importancia de mantener los espacios limpios y cuidar el arbolado urbano y prevenir enfermedades como el dengue.

Estos trabajos forman parte del Programa de Operativos Barriales, que ya viene recorriendo diferentes sectores de la ciudad y que tendrá al menos 4 intervenciones más exclusivas del área de Ambiente antes de fin de año, además de los operativos conjuntos que se realizan con otras áreas municipales en materia de limpieza, seguridad y salud.

Para canalizar reclamos o denuncias puntuales (como baldíos con basura, problemas de poda o residuos), los vecinos pueden hacerlo fácilmente a través de la app Cerca o llamando al 147.