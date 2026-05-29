El Ministerio de Educación y Trabajo, a través de la Secretaría de Trabajo, llevó adelante un operativo de inspección en obras del sector construcción con el objetivo de fortalecer la registración laboral, garantizar derechos y promover condiciones de trabajo seguras.

Durante la semana del 12 al 15 de mayo, los equipos técnicos relevaron 8 obras de construcción, donde se verificó la situación laboral de 65 trabajadores. Como resultado del operativo, se detectaron 19 trabajadores sin registrar.

A partir de la intervención inspectiva del Estado provincial, se concretaron 13 altas laborales posteriores, reduciendo significativamente el nivel de informalidad detectado.

Desde el Ministerio destacaron que estos controles forman parte de una política sostenida para ordenar las relaciones laborales, proteger a los trabajadores y acompañar el desarrollo de la actividad privada en condiciones de legalidad.

“La fiscalización laboral no tiene un fin meramente sancionatorio. Es una herramienta del Estado para garantizar derechos, cuidar a los trabajadores y también proteger a las empresas que cumplen. En la construcción, cada trabajador registrado significa más seguridad, cobertura, aportes y reglas claras para todos”, señalaron desde la cartera laboral.

El Ministerio continuará con el seguimiento de los casos pendientes, la verificación documental correspondiente y las actuaciones administrativas necesarias para asegurar la efectiva regularización del personal detectado en situación irregular.