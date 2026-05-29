La ministra de Salud, Johana Carrizo, recibió a los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para trabajar en forma conjunta, en una agenda sobre diferentes temáticas referidas a salud mental.

Al respecto la referente de la Comisión, María de los Ángeles Herr explicó que “este encuentro fue solicitado desde nuestra Comisión para conocer sobre los programas, dispositivos y acciones que se vienen llevando a cabo desde la Secretaría de Salud Mental”.

En este sentido agregó que “nos organizamos para trabajar durante el año respecto a los proyectos que nosotros también tenemos”.

En cuanto a la salud mental, Herr destacó que “para nosotros, en este momento, la salud mental es un tema muy importante para la comunidad, por lo que nos ponemos a disposición para poder llevar a cabo nuestros proyectos conjuntamente con las acciones que desde el ministerio se vienen realizando, no solo en la Capital sino en toda la provincia”.Salud y Diputados trabajan en acciones conjuntas de salud mental

La ministra de Salud, Johana Carrizo, recibió a los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para trabajar en forma conjunta, en una agenda sobre diferentes temáticas referidas a salud mental.

Al respecto la referente de la Comisión, María de los Ángeles Herr explicó que “este encuentro fue solicitado desde nuestra Comisión para conocer sobre los programas, dispositivos y acciones que se vienen llevando a cabo desde la Secretaría de Salud Mental”.

En este sentido agregó que “nos organizamos para trabajar durante el año respecto a los proyectos que nosotros también tenemos”.

En cuanto a la salud mental, Herr destacó que “para nosotros, en este momento, la salud mental es un tema muy importante para la comunidad, por lo que nos ponemos a disposición para poder llevar a cabo nuestros proyectos conjuntamente con las acciones que desde el ministerio se vienen realizando, no solo en la Capital sino en toda la provincia”.