El servicio de Urgencias continúa funcionando con total normalidad.

El Ministerio de Salud de la provincia informa que continúan las tareas de mantenimiento y refacción en el Centro de Salud Edgardo Acuña, en el marco de un plan de mejoras edilicias destinado a optimizar las condiciones de atención para la comunidad.

Mientras se desarrollan los trabajos, algunos servicios funcionan bajo una modalidad de atención reorganizada, a fin de garantizar tanto la asistencia a los pacientes como el avance de las obras. En tanto, el servicio de Urgencias continúa funcionando con total normalidad.

Se solicita a la comunidad comprensión y colaboración durante este período de intervención, que permitirá contar con un espacio renovado y más adecuado para la atención de la población.

Una vez finalizadas las obras, se informará oportunamente la normalización de todas las actividades del centro de salud.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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