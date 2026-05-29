Con una convocatoria que superó las expectativas, más de 500 proveedores mineros de toda la provincia de Catamarca festejaron su día en un evento organizado por la Cámara Provincial de Proveedores CAPPROMIN.

El evento, denominado “Segundo Encuentro de Proveedores Mineros de Catamarca”, juntó a pequeños, medianos y grandes empresarios de toda la provincia con representantes de los equipos de compras de las empresas mineras que operan en la provincia, en una modalidad llamada “Ronda de Negocios”.

Todos los proveedores asistentes pudieron, en el marco de una organización eficiente, presentar sus ofertas de bienes y servicios a las mineras MARA, Alumbrera, Río Tinto, Minera Cordillera, Posco, AbraSilver, Albemarle, CAMYEN, YMAD y Galán Lithium

En un hecho calificado como “inédito” por los presentes, los referentes de cada empresa proveedora de la provincia asociados a las cámaras se reunieron cara a cara con los encargados de cada empresa minera.

El encuentro contó con la presencia del Gobernador Raúl Jalil, el Vicegobernador Rubén Dusso, la ministra de Minería Teresita Regalado, el ministro de Gobierno Alberto Natella y la ministra de Educación, Trabajo, Planificación y Recursos Humanos Verónica Soria, entre otros funcionarios del gabinete provincial.

La CAPPROMIN es una institución provincial que agrupa a las cámaras de proveedores de Tinogasta, Andalgalá, Belén, Santa María y Capital.

Es por ello por lo que participaron del encuentro empresarios de cada uno de esos puntos de la provincia, sumados a proveedores de Antofagasta de la Sierra.

En sus palabras de bienvenida, la presidenta de la Cámara de la Capital (CASEMICA) Susana de la Colina destacó el rol articulador de las instituciones, al tiempo que agradeció la presencia de todos los presentes.

Por su parte, el presidente de la CAPPROMIN, Manuel Gómez Bello calificó al encuentro como superador, agradeció el acompañamiento gubernamental y a las empresas mineras que pusieron a disposición sus equipos de compras para la ronda de negocios.