El Municipio de Valle Viejo, en el marco de su plan integral de mejoras urbanas, llevó adelante esta semana una nueva intervención del Operativo 360 en el barrio Vicente Saadi, ubicado en la localidad de Santa Rosa. Esta acción forma parte del compromiso asumido por la gestión municipal de trabajar de manera constante y articulada en todos los barrios del departamento, combinando obras de pavimentación, bacheo y mantenimiento vial con tareas de limpieza y desmalezamiento para mejorar la calidad de vida de los vecinos. El Operativo 360 es una estrategia que permite abordar simultáneamente distintos frentes de trabajo: acondicionamiento de calles, erradicación de microbasurales, limpieza de espacios públicos y mantenimiento de áreas verdes. Con este abordaje integral, el municipio busca no solo mejorar la infraestructura, sino también promover entornos más seguros, ordenados y saludables para la comunidad chacarera. “Seguimos transformando Valle Viejo con obras y servicios que llegan a todos los rincones del departamento, priorizando las necesidades de cada barrio y respondiendo a las demandas de nuestros vecinos”, destacaron desde el Ejecutivo municipal.