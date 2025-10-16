Nota vista: 0

El titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó en una entrevista que el país seguirá comprando pesos para introducir más dólares en el mercado argentino.

Más que un milagro lo que el Gobierno de Javier Milei busca por estos días es un salvataje para reestablecer las reservas del Banco Central de la República Argentina, para lo cual el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó que ese país desembolsará una suma de dólares que “totalizaría 40.000 millones”.

Técnicamente, el Tesoro de los Estados Unidos avanzó con la compra de pesos por un valor de U$S 20.000 millones por el “swap”, pero además podrían sumarse otros U$S 20.000 llegados del sector privado, siempre y cuando las elecciones del 26 de octubre sean positivas para La Libertad Avanza.