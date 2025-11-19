Nota vista: 0

El delantero portugués Cristiano Ronaldo compartió una tarde junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Desde la cuenta oficial de la Casa Blanca publicaron un video de la visita del «Bicho» acompañado por su pareja, la modelo y empresaria argentina Georgina Rodríguez. En las imágenes se observa el recorrido que realizaron el mandatario estadounidense y la estrella del Al-Nassr por distintos sectores de la residencia oficial.

«Dos cabras. CR7 x 45/47», expresó la cuenta verificada del gobierno de EE.UU. en la descripción del posteo, en referencia al icónico apodo «GOAT».

or otra parte, Ronaldo compartió tres fotografías de su visita a la Casa Blanca, las cuales quedarán registradas por su alto valor simbólico. Una de ellas fue tomada en el Despacho Oval, donde el presidente y el «Comandante» posaron sonrientes para la cámara.

En la descripción de su publicación en Instagram, el capitán de la selección portuguesa escribió: «Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos dieron a Georgina y a mí. Cada uno de nosotros tiene algo significativo para ofrecer, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos a nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y una paz duradera».

La visita generó un fuerte impacto en redes sociales y medios internacionales, no solo por el encuentro entre una de las figuras más influyentes del deporte y el mandatario estadounidense, sino también por el mensaje político y social que dejó Ronaldo.

El gesto del portugués, sumado a la exposición global que siempre lo acompaña, convirtió la reunión en un hecho de relevancia internacional que continuará generando repercusiones en los próximos días.