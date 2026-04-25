En el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente se llevó a cabo una reunión técnica donde se trataron alternativas para maximizar el aporte proveniente del Río Guanchín al sistema de riego en la ciudad de Fiambalá.

Del encuentro participaron el gobernador Raúl Jalil; el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle; la senadora Pamela López; el director provincial de Proyecto Hídricos, Jorge Sarry; el director del Consorcio de Riego, Julio Rodríguez, quien estuvo acompañado por Walter Bustamante, miembro activo del consorcio y personal técnico de la Dirección de Hidrología.

En la ocasión se dialogó sobre la refuncionalización y puesta en servicio de 8 km de canal en el tramo Loro Huasi- azud Guanchincito, y la reparación y mantenimiento del canal en el tramo azud Guanchincito-Fiambalá, para lo que se realizarán los relevamientos y estudios pertinentes.

Además, se acordó que se ejecutarán los estudios técnicos necesarios sobre el cauce del Río Guanchín para estudiar la factibilidad de nuevos aportes a la toma de canal de Loro Huasi y la factibilidad técnica de la realización de un embalse sobre el Río Guanchín, a la altura de la Quebrada del Indio.

Por último, se confirmó que, a comienzos de la próxima semana, un equipo técnico del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente visitará Fiambalá para reunirse con los vecinos y evacuar dudas sobre el estado del recurso hídrico y su utilización en proyectos mineros.