La Dirección de Bromatología intensificó los operativos de control en distintos puntos de la ciudad por lo que en cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad alimentaria llevó adelante una serie de operativos de control en establecimientos comerciales de gran escala y comercios de cercanía.

Como resultado de estas inspecciones, se procedió al secuestro preventivo de mercadería con fecha de vencimiento caducada, la cual se encontraba expuesta para la venta. Los operativos se concentraron esta semana en supermercados y distribuidoras ubicados sobre la Avenida Acosta Villafañez, extendiéndose también a un autoservicio de la Avenida Sánchez Oviedo.

Desde el organismo municipal recordaron que estos controles buscan asegurar que los productos que llegan a la mesa de los capitalinos cumplan con los estándares de calidad y frescura obligatorios. «Nuestra prioridad es la salud pública. No solo controlamos la documentación, sino que verificamos exhaustivamente el estado de cada góndola para evitar riesgos alimentarios», destacaron las autoridades del área.

La Municipalidad invita a la comunidad a colaborar activamente en la vigilancia de la calidad de los productos. Ante cualquier irregularidad detectada en comercios, los vecinos pueden: Llamar de forma gratuita al 147 (Centro de Atención al Vecino) o acercarse personalmente a las oficinas de Bromatología, ubicadas en la intersección de Prado y Caseros, de lunes a viernes en el horario corrido de 07:00 a 19:00 horas.

Con estas acciones, la Capital busca cuidar el bolsillo y la salud de los consumidores locales.