El Ministerio de Salud de la Nación alertó por la aparición de nuevos casos. Se trata de una familia sin antecedentes de vacunación. Hace 15 días la Provincia de Buenos Aires había controlado un brote.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria tras la aparición de nuevos casos de sarampión en una familia uruguaya que viajo desde Bolivia a través de la Argentina, entre el 13 y 16 de noviembre. El surgimiento se da tras haberse controlado el brote en la Provincia de Buenos Aires hace casi dos semanas.

Hace 15 días PBA había declarado a la región “libre de sarampión”, al cerrar un importante brote que inició en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y que se había trasladado a PBA. En este sentido, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que fue producto del “arduo trabajo de bloqueo de casos, vacunación, seguimiento domiciliario y campañas exclusivamente provinciales”.

Según la alerta epidemiológica, el 20 de noviembre, el Centro Nacional de Enlace (CNE) para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Uruguay notificó un clúster de casos sospechosos de sarampión dentro de la misma familia. Hasta la semana epidemiológica 26 de 2025, Argentina confirmó 35 casos de sarampión, la mayoría se había contraído en otros países.

Si bien el país mantiene su estatus de eliminación de la circulación endémica (obtenido en el 2000), la vigilancia epidemiológica se mantiene activa debido a los brotes aislados vinculados con viajeros internacionales y falta de vacunación.

Los nuevos casos incluyen a tres adultos, de 46, 39 y 21 años, y un menor, de 11 , todos “sin antecedentes de vacunación”, indicó la alerta de Nación. Los afectados habían viajado a Bolivia, en su travesía también participaron en actividades sociales en las ciudades de San Pedro de Jujuy y San Julián, en espacios cerrados con alta densidad, donde refieren que se encontraban personas sintomáticas.

El viaje de los nuevos casos

La familia ingresó a la Argentina por el cruce de Yacuiba (Tarija, Bolivia) – Salvador Mazza (Salta, Argentina) el 14 de noviembre y salieron hacia Uruguay el día 16 por el cruce de Colón (Entre Ríos, Argentina)-Paysandú (Uruguay), donde se dirigieron a la localidad de San Javier, Departamento de Río Negro, donde residen en una comunidad cerrada.

Los primeros síntomas se registraron desde el 11 al 13 de noviembre, seguida de la aparición de exantema el 15, 16 y 17 de noviembre, según el caso. “Los cuatro casos están clínicamente estables, con erupciones cutáneas y síntomas respiratorios persistentes, mientras que otros tres miembros de la familia informan que son asintomáticos”, informaron las autoridades nacionales.

El último 19 de noviembre se tomaron las muestras nasofaríngeas, de orina y de suero para realizar las pruebas que confirmaron los casos en el Laboratorio de Salud Pública de Uruguay. Los contagiados se desplazaron en dos móviles diferentes hasta la ciudad de Buenos Aires para seguir todos juntos en micro hasta Colón.

¿Qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y cómo se previene?

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son:

. Fiebre alta

. Manchas rojas en la piel

. Secreción nasal

. Conjuntivitis

. Tos

También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas malnutridas, con complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso causar la muerte.

Se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas. No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, sin embargo, puede prevenirse con la vacunación.

Fuente / El Destape