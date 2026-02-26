Nota vista: 0

La temporada 2026 del pádel en Catamarca comienza con una agenda intensa de competencias que marcarán el ritmo del año para la disciplina a nivel local.

El puntapié inicial será el Torneo Agustín Tapia, que se disputará desde el 5 al 8 de marzo en el complejo Las Rejas. Como novedad, esta edición incorporará la categoría principiantes damas, ampliando la participación dentro del circuito.

La actividad continuará con un torneo oficial que incluirá las categorías pares, segunda, cuarta y sexta en caballeros, y cuarta y sexta en damas. Esta competencia otorgará puntos de cara a la clasificación al Torneo Argentino Libre, que volverá a jugarse en Catamarca tras una década.

En este marco, las tres mejores parejas de cada categoría obtendrán su pase para competir a nivel nacional frente a jugadores de todo el país.

Además, del 13 al 15 de marzo se desarrollarán los selectivos de menores en las categorías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18, que reunirán a jóvenes talentos de distintas provincias. La Asociación Catamarqueña de Pádel estará a cargo de la fiscalización del certamen.

Desde la organización destacaron que la realización de estas competencias en la provincia permitirá que más jugadores locales puedan participar sin afrontar los costos de traslado, lo que representa una oportunidad para potenciar el desarrollo deportivo.

En paralelo, se informó que durante 2026 la afiliación a la asociación será gratuita, aunque seguirá siendo requisito para competir en los torneos oficiales y figurar en el ranking.

Con clubes en expansión, mayor presencia de entrenadores y un creciente interés de jóvenes jugadores, el pádel local inicia el año con expectativas de consolidación y crecimiento.