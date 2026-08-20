La seguridad en Catamarca vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública a partir de una sucesión de hechos registrados durante las últimas jornadas. En el sur de la Capital, dos allanamientos terminaron con dos detenidos y el secuestro de más de 10 kilos de drogas, mientras que en otro procedimiento reciente un hombre de 28 años fue aprehendido acusado de agredir físicamente a su expareja. Los episodios son diferentes, pero colocan nuevamente frente a las autoridades un desafío concreto: cómo responder ante una agenda de seguridad que combina narcotráfico, violencia y conflictos que afectan directamente a los vecinos.

El operativo realizado en los barrios Riberas del Valle y Loteo Parque Sur constituye uno de los hechos más relevantes de las últimas horas. De acuerdo con la información proporcionada, la Policía de Catamarca secuestró 1,755 kilos de cocaína y 8,370 kilos de marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos y un dispositivo DVR. Dos hombres, de 43 y 48 años, quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal. El procedimiento surgió de tareas investigativas y fue realizado bajo directivas del Juzgado Federal, por lo que la investigación judicial continúa.

El dato no es menor por la cantidad de estupefacientes incautados y porque el procedimiento tuvo lugar en dos sectores del sur de la Capital. Sin embargo, el hecho también obliga a separar dos cuestiones: un operativo exitoso no equivale, por sí solo, a la resolución del problema del narcotráfico. La incautación permite interrumpir una actividad presuntamente delictiva y avanzar sobre los involucrados, pero la propia continuidad de las investigaciones demuestra que se trata de un fenómeno que requiere seguimiento y una respuesta institucional sostenida.

Seguridad en Catamarca: una agenda que excede los operativos policiales

La discusión sobre la seguridad en Catamarca también aparece atravesada por hechos de violencia que se producen en otros ámbitos. Durante la jornada del 19 de agosto, personal de la Comisaría Décima Primera aprehendió a un hombre de 28 años en inmediaciones de la rotonda de la Ruta Nacional 38 y avenida Del Bicentenario, luego de que presuntamente agrediera físicamente a su expareja. El acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Se trata de otro expediente en el que la intervención estatal aparece después de ocurrido un episodio de violencia.

A estos hechos se suman otros reclamos que, aunque no constituyen delitos, exponen dificultades en la relación cotidiana entre los ciudadanos y las estructuras públicas. En las últimas horas se informó, por ejemplo, que una mujer en silla de ruedas tuvo que bajar a la calle para sortear un bolsón de arena ubicado en una vereda de la Capital. El mismo espacio de reclamos ciudadanos registra denuncias anteriores por veredas en mal estado, hundimientos del asfalto, escombros, basura, vehículos ocupando espacios peatonales y falta de rampas. No son hechos policiales, pero sí forman parte de una discusión más amplia sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones básicas de convivencia y circulación.

También existen señales de tensión en otros sectores. El SOEM de Valle Viejo mantiene un reclamo salarial del 30% y espera una respuesta antes de definir nuevas medidas de fuerza. El conflicto incluye cuestionamientos por la falta de cumplimiento de un compromiso del 20% registrado en un acta, además de reclamos por indumentaria y elementos de seguridad. El gremio también expuso la situación de jubilados municipales que, según el dirigente Eduardo Moya, atraviesan serias dificultades económicas. En este caso, el conflicto corresponde al ámbito municipal y no puede atribuirse directamente al Gobierno provincial sin evidencia adicional.

La misma cautela debe aplicarse al caso de los productores de Ambato que denunciaron la muerte de al menos 10 vacunos por una posible enfermedad compatible con la rabia bovina. El diagnóstico todavía no estaba confirmado y Senasa debía recorrer la zona para obtener muestras. El episodio sí expone otra necesidad institucional: la capacidad de prevención y respuesta frente a situaciones que pueden afectar a productores y, eventualmente, convertirse en un problema sanitario por tratarse de una enfermedad zoonótica.

En este escenario, el Gobierno de Raúl Jalil enfrenta una agenda provincial en la que la seguridad aparece como uno de los asuntos que requieren mayor atención pública, aunque los hechos disponibles no permiten atribuirle personalmente cada episodio ni afirmar que exista una responsabilidad directa del mandatario en cada caso. Lo que sí puede observarse a partir de la información reunida es una sucesión de situaciones que obligan a las distintas estructuras estatales a intervenir: la Policía y la Justicia Federal frente al narcotráfico, la Justicia provincial ante hechos de violencia, los municipios frente a reclamos urbanos y salariales y los organismos sanitarios ante riesgos para la producción.

El desafío político para la gestión provincial pasa, entonces, por algo más que exhibir resultados puntuales. La seguridad en Catamarca no se reduce a la cantidad de droga secuestrada o de personas detenidas. También involucra la capacidad de sostener investigaciones, prevenir hechos violentos, coordinar organismos y responder a las demandas ciudadanas antes de que los problemas se transformen en conflictos mayores. Los últimos acontecimientos no permiten afirmar que exista una crisis generalizada, pero sí muestran una agenda pública cargada de problemas concretos que exige respuestas institucionales verificables y sostenidas.

Fuente: El Aconquija