El presidente Javier Milei volvió a defender este jueves el rumbo de su gobierno y aseguró que cumplirá con sus principales objetivos económicos, al participar de una nueva edición del Consejo de las Américas, realizada en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su exposición, el mandatario vinculó la caída de la natalidad con la legalización del aborto y lanzó una dura crítica a quienes respaldan esa política. “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, sostuvo, al advertir que la reducción de los nacimientos podría tener consecuencias tanto sobre el crecimiento económico como sobre el sistema previsional.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Council of the Americas 2026. pic.twitter.com/hD821t79Mm — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 20, 2026

Milei también cuestionó las afirmaciones sobre las dificultades que atraviesan los argentinos para llegar a fin de mes y calificó de “estupidez” esa interpretación. Para respaldar su postura, hizo referencia a los indicadores de empleo y remarcó la importancia de analizar los datos económicos.

En otro tramo de su discurso, el Presidente sostuvo que la Argentina continúa siendo una economía cerrada y comparó esa situación con “una cárcel”. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en una reconversión de los sectores productivos que deben competir con el mercado internacional.

Al referirse a la inflación, Milei destacó la reducción registrada desde el inicio de su gestión. Según los datos mencionados por el mandatario, el índice pasó del 211,4% al 31,5%, mientras que la inflación mayorista registró en julio una variación del 0,8%.

“Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, afirmó.

Pese a reconocer que la situación actual todavía presenta dificultades, Milei volvió a defender su evaluación sobre el rumbo económico del país y sostuvo: “La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina”.