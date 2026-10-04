Graves irregularidades en las frecuencias horarias y episodios de maltrato hacia personas de la tercera edad profundizaron el malestar de los usuarios del transporte público en Catamarca. Pasajeros urbanos de la Capital denunciaron que las líneas 105 y 106 incumplen las pautas básicas de servicio y abandonan a usuarios vulnerables en las garitas de Catamarca.

Uno de los hechos más graves quedó registrado el viernes al mediodía en la esquina céntrica de avenida Güemes y Leandro N. Alem. En ese sector, el chofer de una unidad perteneciente a la línea 106 detuvo la marcha para el ascenso de una usuaria, pero arrancó intempestivamente y dejó varado a un adulto mayor que solicitó un instante para levantar una bolsa con compras del suelo.

Testigos del incidente señalaron que el conductor desoyó el pedido del jubilado por encontrarse distraído conversando con una pasajera, una conducta reiterada que expone el desdén hacia quienes dependen exclusivamente de los ómnibus para desplazarse. Esta situación de desamparo evidencia la carencia de capacitación y supervisión sobre el trato prioritario que merecen los pasajeros de edad avanzada.

A este cuadro de desatención se suman extensas demoras que paralizan la rutina diaria de cientos de vecinos. En el caso de la línea 105, usuarios del ramal Troncal manifestaron haber padecido esperas de casi una hora y media sin que arribara ningún coche, mientras pasaban de manera consecutiva hasta tres unidades pertenecientes al ramal Hospital, desvirtuando el diagrama oficial de recorridos urbanos.

Falta de fiscalización y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil

La omisión de sanciones efectivas contra las empresas prestatarias reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que la Secretaría de Transporte provincial concentre operativos restrictivos contra conductores de plataformas digitales frente a sanatorios y policlínicos, omitiendo auditar el cumplimiento estricto de las frecuencias y la conducta de los choferes del sistema concesionado.

A este déficit de auditoría se añade la contradicción entre los continuos subsidios asignados al sector automotor y el deterioro del servicio brindado a los usuarios. Residentes de populosas barriadas remarcan que el Gobierno provincial desatiende los reclamos por esperas a la intemperie y trato descortés, permitiendo que las firmas privadas mantengan esquemas deficientes de cobertura sin aplicarles quitas de concesión o penalidades monetarias.

El colapso de las frecuencias consolida el rechazo ciudadano hacia el deficiente transporte público en Catamarca. Con trabajadores y jubilados desamparados durante más de noventa minutos en las paradas del microcentro, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial la fiscalización urgente de las líneas 105 y 106 para garantizar un servicio previsible, regular y digno para toda la comunidad catamarqueña.

Fuente: El Aconquija