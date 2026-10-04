Como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y del Grupo Parlamentario de Amistad con Armenia de la Cámara Alta del Congreso de la Nación, el senador Guillermo Andrada formó parte de la delegación política, parlamentaria y empresarial argentina que visitó esta República el pasado 2 de octubre y mantuvo reuniones en Ereván y Echmiadzín con miembros de la Asamblea Nacional y con el Catholicos de Todos los Armenios Karekin II, en el marco de una gira organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

Con el propósito de fortalecer vínculos políticos, parlamentarios y bilaterales entre ambos países, la comitiva estuvo integrada también por los diputados nacionales Cristian Ritondo, Oscar Zago, Sabrina Ajmechet, Giselle Castelnuovo y María Jimena López; el senador Eduardo Vischi; el presidente de la FURP y secretario de Justicia de CABA, Francisco Quintana; Matías Patanian y Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina. Además, los acompañó en algunas actividades el Embajador Rafael González Alemán.

La agenda de la delegación incluyó además una visita al Complejo Memorial del Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd, donde los representantes argentinos rindieron homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio.

En la Asamblea Nacional de Armenia, la delegación se reunió con el presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, Sargis Khandanyan; la vicepresidenta de la Comisión, Maria Karapetyan; y la diputada Tatevik Gasparyan. El titular de la Comisión destacó los vínculos interparlamentarios entre Argentina y Armenia y planteó la necesidad de profundizar la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países.

Durante el encuentro, los participantes abordaron la posibilidad de ampliar la cooperación bilateral, profundizar la interacción en organismos y espacios multilaterales y mantener la continuidad de las visitas y del diálogo entre ambos parlamentos.

Por su parte, Karapetyan y Gasparyan se refirieron a los vínculos históricos, culturales y sociales entre Argentina y Armenia y señalaron la importancia de las relaciones con el país sudamericano.

La comitiva también fue recibida en la Santa Sede de Echmiadzín por el Catholicos de Todos los Armenios Karekin II, quien subrayó la relación entre los pueblos armenio y argentino, señaló la importancia de este tipo de intercambios para profundizar el conocimiento y los vínculos entre ambos países y destacó el papel desarrollado por la comunidad armenia de Argentina en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El senador Andrada del bloque Convicción Federal valoró la visita considerando que les permitió profundizar su conocimiento sobre Armenia, su historia, su cultura y sus instituciones y remarcó la importancia de estos intercambios para fortalecer la relación bilateral.