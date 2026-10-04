Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, disputado en el circuito de Sepang, en Malasia. El piloto argentino largó 21° y logró recuperar ocho posiciones durante la carrera.

La competencia comenzó con la pista mojada por la lluvia y Alpine decidió que tanto Colapinto como Pierre Gasly utilizaran neumáticos blandos para piso seco. La mayoría de los pilotos optó por neumáticos intermedios, lo que permitió que sacaran ventaja en las primeras vueltas.

Colapinto llegó a caer al 20° lugar, pero mejoró su ritmo a medida que la pista se secó. Con una nueva detención en boxes y tras los ingresos del Safety Car, el argentino pudo recuperar posiciones y superar a varios rivales, entre ellos Carlos Sainz y Oliver Bearman.

Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 13° puesto, mientras que Gasly terminó 16°. Alpine volvió a quedarse sin puntos. Después de la carrera, Colapinto cuestionó la estrategia inicial y la calificó como “la decisión incorrecta y la peor que se podía haber tomado”.

La carrera tuvo como ganador a Max Verstappen, quien consiguió su primer triunfo de la temporada. Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio.