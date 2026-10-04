La Selección Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso este sábado en el estadio Monumental, por el segundo amistoso de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni resolvió el partido prácticamente en el primer tiempo, cuando marcó cinco goles.

Lautaro Martínez abrió el marcador a los cuatro minutos, luego de fallar un penal y aprovechar el rebote. A los ocho, Moumouni Diallo convirtió en contra y, cuatro minutos más tarde, Gianluca Prestianni marcó el tercero. Antes del descanso, Nicolás Paz y Julián Álvarez ampliaron la diferencia.

En el segundo tiempo, Scaloni realizó modificaciones y Argentina mantuvo el dominio. Franco Mastantuono marcó el sexto a los 57 minutos, mientras que Giuliano Simeone cerró la goleada en el tiempo agregado.

El partido estuvo condicionado por los problemas que tuvo Burkina Faso para llegar a la Argentina. La delegación africana arribó apenas unas horas antes del encuentro y presentó un plantel con varios futbolistas Sub-23 debido a las dificultades logísticas y las bajas.

Con este triunfo, Argentina suma otra goleada después del 4-0 ante Bolivia. El próximo partido será el martes 6 de octubre frente a Benín, nuevamente en el Monumental, en el encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.