El Gobierno nacional busca avanzar en el Senado con la suspensión de las PASO, pero todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma electoral. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos en la Cámara alta.

El oficialismo intenta sumar respaldos a través de las negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantuvo conversaciones con 13 gobernadores en París sobre la reforma electoral y el Presupuesto 2027. Sin embargo, esos acuerdos todavía no garantizan la mayoría necesaria.

Entre los posibles apoyos aparecen senadores de distintos espacios, entre ellos Guillermo Andrada, de Catamarca, además de legisladores de Neuquén, Salta, Chubut, Misiones y Córdoba. También podrían acompañar algunos senadores radicales de Corrientes, Chaco y Mendoza.

En cambio, varios legisladores de la UCR mantienen su rechazo a la suspensión de las PASO. A ellos se suman los tres senadores del PRO, Martín Goerling Lara, María Cristina Huala y Andrea Cristina, quienes también se oponen a la iniciativa.

El proyecto contempla la eliminación de las PASO para cargos nacionales y presidenciales, además de cambios en el financiamiento de los partidos, la implementación de Ficha Limpia y modificaciones en la Boleta Única de Papel. También propone eliminar el debate presidencial obligatorio y modificar el esquema de aportes estatales a las campañas.