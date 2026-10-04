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Cerró la votación en Brasil para definir al próximo presidente en una elección de resultado abierto

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La elección para definir al próximo presidente de Brasil cerró este domingo en unos comicios marcados por la disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Los centros de votación abrieron a las 8 de la mañana, y permanecieron abiertos hasta las 17. Unos 158,7 millones de electores estaban habilitados para participar de los comicios, que además de la Presidencia definirán la composición del Congreso y autoridades estaduales.

La elección se desarrolló con una disputa ajustada entre los dos principales candidatos. Los últimos sondeos publicados antes de la apertura de las urnas mostraron a Lula por delante de Flávio Bolsonaro, aunque dentro de un escenario de fuerte paridad. La última encuesta de Datafolha ubicó al presidente con el 45% de los votos válidos frente al 42% del candidato del PL.

“Votemos pensando en nuestros hijos”, sostuvo Lula tras votar esta mañana en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo. Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro, en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel. “Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, dijo. 

Se eligen gobernadores, senadores y diputados

Además de presidente y vicepresidente, los brasileños eligen gobernadores de los 27 estados y del Distrito Federal, 513 diputados federales, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas estaduales.

El resultado de la elección presidencial determinará si alguno de los candidatos consigue más de la mitad de los votos válidos y evita una segunda vuelta. Si ninguno alcanza ese umbral, los dos candidatos más votados volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

Los primeros resultados se esperan poco después del cierre de las urnas, debido al sistema de votación electrónica utilizado en el país.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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