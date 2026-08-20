Cerimedo rompió el silencio por el ataque a Beller: negó todo y contó su versión

Fernando Cerimedo declaró ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia en el marco de la investigación por el ataque a tiros contra su expareja, la abogada Nadia Shirley Beller Delgadillo, ocurrido el lunes 17 de agosto en las inmediaciones del hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra.

El exconsultor político de Javier Milei negó haber tenido participación en el ataque y sostuvo que el vínculo con Beller había comenzado como una relación de amistad. Sin embargo, en el acta de su declaración incorporada al expediente, Cerimedo describió una relación sentimental con la mujer, con quien dijo haber mantenido un vínculo “con muchas idas y vueltas”.

Según el material incorporado a la investigación, Cerimedo afirmó que conoció a Beller a fines de 2025 a través de un amigo en común y que, luego de asesorarla sobre modificaciones vinculadas al decreto 5515, ella comenzó a quedarse en su departamento de La Paz.

En su declaración, relató además que el domingo 16 de agosto ambos estuvieron en la Clínica Las Américas porque Beller tenía malestar, náuseas y dolor de cabeza. Allí, según su versión, ella le habría informado que estaba embarazada de aproximadamente cuatro semanas.

Cerimedo sostuvo que el lunes 17 de agosto viajó temprano desde Santa Cruz hacia La Paz y que Beller permaneció en el hotel donde posteriormente fue atacada.

La versión de Cerimedo sobre el día del ataque

El acusado aseguró que vio a Beller por última vez el domingo 16 de agosto y que ella le había contado que permanecería en el hotel Swissôtel. De acuerdo con su declaración, Cerimedo tomó un vuelo hacia La Paz durante la mañana siguiente y negó cualquier participación en el atentado.

La investigación, sin embargo, reconstruye una secuencia diferente. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Cerimedo habría mantenido comunicaciones frecuentes con Beller desde los primeros días de agosto y habría insistido para que concurriera a encuentros con personas que supuestamente iban a proporcionarle información sobre un caso de abuso sexual atribuido al expresidente boliviano Evo Morales.

Según la acusación, esos encuentros no se concretaron inicialmente y la mujer habría comenzado a desconfiar de la situación. Aun así, siempre según la Fiscalía, Cerimedo habría insistido en que concurriera a la cita y le habría garantizado que contaría con custodios para protegerla.

El expediente sostiene que el 17 de agosto Beller se dirigió al Swissôtel y que, mientras esperaba, habría recibido indicaciones para acercarse a la puerta del establecimiento. Allí fue atacada por dos hombres que, de acuerdo con la investigación, vestían prendas vinculadas a servicios de reparto. Los atacantes efectuaron varios disparos y luego le sustrajeron el teléfono celular y la cartera antes de escapar en motocicletas.

Tres impactos de bala y una cirugía de más de tres horas

La documentación médica incorporada al expediente establece que Beller sufrió heridas de arma de fuego en el cuello, el tórax y el brazo derecho. El certificado médico legal citado por la Fiscalía determinó un período de 30 días de incapacidad médico-legal. Además, la documentación clínica señala que la víctima sufrió una fractura conminuta del húmero derecho y debió ser intervenida quirúrgicamente.

La operación incluyó la reducción y osteosíntesis del húmero y tuvo una duración aproximada de tres horas y media. Posteriormente, Beller ingresó a una unidad de cuidados intensivos para su seguimiento posoperatorio. La historia clínica también registra un embarazo de aproximadamente cuatro semanas.

El expediente enumera una serie de elementos que los investigadores consideran relevantes para sostener la imputación contra Cerimedo.

Entre ellos figuran el registro del lugar del hecho, fotografías de la escena, secuestro de dos motocicletas, mochilas de empresas de reparto, proyectiles y fragmentos de proyectiles extraídos del cuerpo de Beller, además de prendas de vestir de la víctima. También se incorporaron informes policiales, declaraciones testimoniales y documentación médica.

La Fiscalía dispuso, además, pericias sobre teléfonos celulares y una computadora, estudios balísticos y análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del hotel. El expediente menciona específicamente una pericia destinada a establecer la trayectoria de los proyectiles y otra para desdoblar y fijar las imágenes de las cámaras del Swissôtel. Para los investigadores, esos elementos deben permitir establecer cómo ocurrió el ataque y determinar el grado de participación de las personas involucradas.

La hipótesis de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene como hipótesis que Cerimedo habría participado en la planificación del ataque y que habría utilizado las comunicaciones con Beller para llevarla hasta el lugar donde finalmente fue baleada.

Según esa reconstrucción, el supuesto encuentro con personas que iban a brindar información sobre un caso de abuso sexual vinculado a Evo Morales habría funcionado como mecanismo para llevar a la víctima hasta el hotel.

La acusación sostiene además que Cerimedo habría prometido que habría custodios para garantizar su seguridad. Sin embargo, de acuerdo con el relato incorporado al expediente, quienes finalmente aparecieron fueron los atacantes.

La Fiscalía considera que las comunicaciones telefónicas constituyen uno de los puntos centrales de la investigación y busca determinar qué intercambios existieron entre Cerimedo y Beller antes del ataque. También forman parte de la pesquisa las cámaras de seguridad del hotel, los registros del lugar y las pericias balísticas e informáticas.

La declaración de Beller y un antecedente de violencia

Otro elemento incorporado al expediente es una entrevista psicológica realizada a Beller mientras permanecía internada. En ese relato, la víctima contó que había recibido una propuesta para reunirse con personas que supuestamente tenían información sobre un caso de abuso sexual y que, luego de que la citaran en distintas oportunidades sin concretar el encuentro, había decidido no continuar.

Según su testimonio, Cerimedo le habría insistido para que concurriera. La mujer también habría referido discusiones con Cerimedo relacionadas con su embarazo y mencionado un episodio previo de violencia, elementos que ahora forman parte de la investigación.

La Fiscalía boliviana calificó provisoriamente el hecho como feminicidio en grado de tentativa, una figura contemplada en el Código Penal de ese país. Los fiscales solicitaron que Cerimedo permanezca detenido preventivamente y argumentaron que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

Entre los fundamentos expuestos figura la presunta falta de arraigo suficiente en Bolivia y la posibilidad de que pueda abandonar el país. La Fiscalía también pidió que, en caso de disponerse la prisión preventiva, sea cumplida en el centro penitenciario de San Pedro-Chonchocoro, en La Paz, y planteó como alternativa el plazo máximo de 180 días.

La audiencia en la que la Justicia boliviana debe resolver la situación procesal de Cerimedo fue suspendida y podría realizarse este viernes 21 de agosto.

Con información de la agencia NA y la Fiscalía