El gobernador Raúl Jalil y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, firmaron en la ciudad de Buenos Aires un nuevo acuerdo mediante el cual se incrementa en $450.000.000 los fondos que serán destinados por la provincia para el desarrollo de eventos, promoción del turismo sustentable y las industrias culturales.

Este nuevo aporte contribuirá al desarrollo de la Expo Catamarca, que tendrá lugar del 10 al 12 de septiembre en el Predio Ferial Catamarca, con una convocatoria abierta hacia operadores del sector empresarial, turístico, comercial, industrial y minero, de tal manera que se anuncia como la más importante y trascendente del año en materia institucional y económica.

El acuerdo firmado, una adenda al convenio original (rubricado a principio de año), tiene como principal punto de coincidencia entre el Gobierno de Catamarca y el CFI en la importancia de seguir profundizando las políticas de desarrollo que posicionan a la provincia de Catamarca como un destino de creciente atractivo nacional e internacional para los visitantes.