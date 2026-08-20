Una comitiva internacional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) finalizó su visita a Catamarca, donde recorrió distintos proyectos productivos y avanzó junto al Gobierno provincial en el análisis de nuevas iniciativas para impulsar el desarrollo rural.

El gobernador Raúl Jalil recibió a los representantes de ambos organismos en un encuentro que marcó el cierre de la agenda de trabajo desplegada durante la misión. También participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella. Previamente, la delegación había mantenido una reunión con el vicegobernador Rubén Dusso.

El vicepresidente de Operaciones del FIDA, Donal Brown, realizó un balance positivo de la visita y explicó que uno de los principales objetivos fue conocer proyectos que ya fueron financiados por el organismo y, al mismo tiempo, evaluar nuevas alternativas de cooperación con la Provincia.

Brown confirmó que existe un acuerdo para avanzar en un nuevo proyecto durante el próximo año. Entre las áreas que serán analizadas se encuentran el turismo rural, el fortalecimiento de las cadenas de valor, la comercialización de productos elaborados por pequeños productores y la ampliación de los sistemas de riego en zonas cercanas a la capital provincial.

Durante su recorrido por el departamento Belén, la delegación tomó contacto con distintas experiencias productivas y comunitarias.

En Laguna Blanca visitaron el proyecto acuícola “Arcoíris de la Puna”, dedicado a la cría de truchas como una alternativa sostenible para pequeños productores de la región.

Luego, en la ciudad de Belén, recorrieron la Cooperativa Arañitas Hilanderas y el espacio de exposición del artesano Ramón Baigorria, donde conocieron el trabajo vinculado a la producción textil tradicional y su valor agregado.

La agenda también incluyó la localidad de Londres, donde los representantes del FIDA y la FAO se reunieron con artesanos y referentes de la Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Vicuña. Allí pudieron conocer de cerca la elaboración de piezas realizadas con fibra de vicuña, una producción estrechamente vinculada con la identidad cultural y económica de la zona.

Con el cierre de la misión, la Provincia y los organismos internacionales acordaron continuar trabajando en nuevas propuestas destinadas a fortalecer la producción, generar oportunidades para las comunidades rurales y mejorar la inserción de los pequeños productores en los mercados.