Las facturas de electricidad volvieron a generar malestar en distintos puntos de Catamarca, y la explicación oficial de EC SAPEM Catamarca puso el foco en dos factores: los mayores costos de la energía definidos a nivel nacional y el fuerte incremento del consumo durante los meses de frío. La empresa reconoció que algunos usuarios recibieron boletas superiores a los $300.000, mientras continúan los reclamos de familias que cuestionan el impacto de las tarifas sobre sus ingresos.

El caso de Belén aparece como uno de los ejemplos más contundentes. Según explicaron las autoridades de la distribuidora, de los más de 8.000 usuarios residenciales de esa localidad, alrededor de 300 recibieron facturas superiores a $300.000. La empresa vinculó esos montos con un salto considerable en el consumo: algunos hogares pasaron de utilizar un promedio de 500 kWh a superar los 2.000 kWh durante los períodos de frío intenso.

Desde la empresa, el vicepresidente Eduardo Cusillo sostuvo que EC SAPEM Catamarca aplica los cuadros tarifarios y los lineamientos establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación. En ese marco, explicó que el costo del mercado mayorista que la distribuidora paga a CAMMESA aumentó de manera significativa, al pasar de unos $10.000 millones a comienzos de año a más de $17.000 millones en los últimos meses. Según la explicación oficial, ese incremento termina trasladándose a los cuadros tarifarios que reciben los usuarios.

EC SAPEM Catamarca y las facturas que profundizan el reclamo de los usuarios

La distribuidora también remarcó que el Valor Agregado de Distribución (VAD) propio permanece congelado desde marzo y que existe una tarifa única para toda la provincia. De esta manera, la empresa busca diferenciar el componente nacional del costo de la energía de aquellos valores vinculados directamente con la distribución provincial. El dato, sin embargo, no elimina el impacto que las boletas tienen sobre los hogares catamarqueños, especialmente en localidades donde el invierno obliga a utilizar electricidad para calefaccionarse.

El problema adquiere una dimensión particular porque Catamarca no cuenta con una red de gas natural que alcance a toda la provincia, por lo que numerosos hogares dependen de caloventores, estufas eléctricas y calefones para afrontar las bajas temperaturas. A esto se suma que el límite de consumo contemplado para las tarifas subsidiadas a nivel nacional es de 300 kWh mensuales, una cifra que puede quedar ampliamente superada cuando una familia utiliza varios artefactos eléctricos durante períodos prolongados de frío.

El resultado es un escenario difícil para los usuarios: una familia puede encontrarse con un consumo varias veces superior al habitual sin que necesariamente haya modificado sus necesidades básicas de calefacción. El caso de Belén muestra esa tensión con claridad. El salto de 500 a más de 2.000 kWh representa un incremento que modifica por completo el monto final de la factura y puede dejar a numerosos hogares frente a obligaciones difíciles de afrontar.

El malestar no quedó limitado a las redes sociales o a los reclamos individuales. En la información difundida durante estos días también aparecen pedidos de respuestas ante los aumentos, incluida la situación planteada en Belén, donde se reclama una audiencia pública por las tarifas eléctricas. El debate, por lo tanto, empieza a exceder la explicación técnica de cada boleta y se transforma en una discusión sobre cómo proteger a los usuarios frente a un esquema tarifario que puede generar fuertes diferencias entre el consumo habitual y el registrado durante el invierno.

Desde EC SAPEM Catamarca señalaron además que los usuarios que todavía no se hayan incorporado al sistema nacional pueden completar el formulario para solicitar los subsidios focalizados. La empresa también informó que realiza inspecciones técnicas de los medidores cuando existen reclamos puntuales. Son herramientas destinadas a revisar situaciones particulares, aunque no resuelven por sí mismas el problema más amplio que enfrentan los hogares cuando el consumo eléctrico se convierte en una parte cada vez más pesada del presupuesto familiar.

El episodio deja planteado un debate político que involucra tanto al Gobierno nacional como a las autoridades provinciales: quién debe asumir la responsabilidad por el impacto final de las tarifas sobre las familias de Catamarca. EC SAPEM atribuye los principales incrementos al costo mayorista definido por Nación y al mayor consumo provocado por el frío, mientras los usuarios reclaman respuestas frente a facturas que, en algunos casos, superan los $300.000. En ese cruce entre explicaciones oficiales y dificultades concretas aparece uno de los principales desafíos para la gestión provincial: evitar que la discusión sobre quién fija cada componente de la tarifa termine dejando en segundo plano al usuario que debe pagarla.

Fuente: El Aconquija