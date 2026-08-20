También destacó la ampliación de las obligaciones de transparencia, mediante las cuales CAMYEN deberá poner a disposición de la sociedad información relacionada con la integración de su Directorio, síndicos y personal, su estructura institucional, procesos licitatorios, estados contables y auditorías externas independientes.

Igualdad de género en el deporte

Durante la misma jornada, el Senado otorgó sanción definitiva a la Ley N° 5957, iniciativa impulsada por la diputada Stella Nieva, destinada a fomentar, promover, difundir y visibilizar la práctica deportiva de las mujeres en un ámbito de igualdad y equidad, en todas las instituciones, disciplinas y categorías del territorio provincial.

Como miembro informante, la senadora Débora Romero sostuvo que la normativa busca garantizar acciones concretas en materia deportiva y avanzar en la igualdad y equidad de género, procurando reparar un desequilibrio histórico entre mujeres y varones que practican deportes.

En sus fundamentos, Romero señaló que el Estado tiene la responsabilidad de generar estímulos, visibilizar y respaldar las prácticas deportivas, garantizando igualdad de oportunidades. En este marco, mencionó las dificultades existentes en distintos puntos de la provincia, como la falta de espacios adecuados y seguros, vestuarios y baños apropiados, elementos deportivos e indumentaria, además de personal destinado a garantizar los entrenamientos.

La iniciativa apunta, de este modo, a generar políticas públicas que permitan que niñas, adolescentes y adultas puedan desarrollar sus proyectos deportivos y acceder a las mismas oportunidades que los varones.

Expropiaciones en La Merced y Balcozna

El Pleno otorgó además media sanción al proyecto de Ley autoría de la senadora Belén Menecier, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación diversos inmuebles ubicados en las localidades de La Merced y Balcozna, departamento Paclín.

La legisladora explicó que la incorporación de estos inmuebles al patrimonio público permitirá atender necesidades concretas de la comunidad, vinculadas con el acceso a soluciones habitacionales, el fortalecimiento de actividades culturales y recreativas, y el mejoramiento de la circulación urbana y la seguridad vial.

De acuerdo con lo aprobado, los terrenos estarán destinados a la ejecución de soluciones habitacionales, la construcción de un espacio deportivo y de recreación familiar para el Club Deportivo Balcozna de Afuera, la creación de un predio para la realización del Festival del Pimiento, evento histórico y representativo del pueblo paclinense con más de tres décadas de trayectoria, y la apertura de caminos.

Fiestas patronales en El Alto

Por iniciativa del senador Augusto Ojeda, el Senado otorgó media sanción y giró a la Cámara de Diputados el proyecto que propone declarar Patrimonio Provincial las Fiestas Patronales, Religiosas, Culturales y Sociales en honor a los copatronos San Nicolás de Tolentino y San Benito de Palermo.

Ojeda explicó que la propuesta busca resguardar, valorizar y proyectar hacia el futuro una de las manifestaciones de fe, historia y cultura popular más profundas y antiguas del este catamarqueño: la devoción y las celebraciones en honor a los copatronos del departamento El Alto.

Las festividades, que se desarrollan entre el 1 y el 10 de septiembre, constituyen, según destacó el legislador, un espacio de cohesión social en el que la comunidad alteña se encuentra, se reconoce y renueva sus tradiciones.

Asimismo, remarcó que se trata de un legado intangible transmitido de generación en generación mediante la memoria oral, la fe y la participación popular, al tiempo que genera un impacto socioeconómico positivo para emprendedores locales y visitantes.

Pedidos al Ejecutivo Provincial

Con despacho de comisión, el Cuerpo incorporó al Orden del Día y acompañó dos proyectos de resolución presentados por la senadora Romina Williams y el senador Gonzalo Ormachea.

El primero, solicita al Poder Ejecutivo Provincial la repavimentación de la zona céntrica de Los Castillos, departamento Ambato, en un tramo de aproximadamente 800 metros lineales, con el objetivo de completar el asfaltado de la zona urbana.

Williams explicó que los vecinos manifestaron su preocupación por el deterioro de las calles, situación que en determinados momentos dificulta la transitabilidad, especialmente por tratarse de arterias principales de la localidad.

El segundo proyecto, presentado por el senador Ormachea, solicita la creación del Centro de Antecedentes Digital Anexo Chumbicha, como una herramienta destinada a modernizar y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con la registración, consulta y gestión de antecedentes.

El Legislador aclaró que la propuesta contempla un sistema organizado, seguro y actualizado, con respeto por el derecho a la intimidad, la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información.

Asimismo, precisó que la iniciativa no busca sustituir ni asumir competencias de los organismos provinciales o nacionales responsables de emitir certificados de antecedentes penales, sino generar una herramienta administrativa y tecnológica para mejorar la gestión de información correspondiente al ámbito municipal o aquella que pueda incorporarse mediante mecanismos de cooperación y convenios legalmente establecidos.

Declaraciones de Interés Parlamentario

Finalmente, promovidas por las y los senadores Débora Romero, Carolina Casas y Ramón Figueroa Castellanos, el Pleno aprobó distintas declaraciones de interés.

Entre ellas, se declaró de Interés Parlamentario, Deportivo, Educativo y Social la trayectoria del profesor Aldo Ramiro Soria, docente de Educación Física oriundo de la localidad de Icaño, departamento de La Paz.

También se declaró de Interés Parlamentario, Institucional, Histórico, Social y Cultural la conmemoración del 203° Aniversario de la Policía de la Provincia de Catamarca, destacando su trayectoria, presencia territorial y el servicio que sus integrantes brindan diariamente a la comunidad.

Por último, el Senado declaró de Interés Cultural y Deportivo de la provincia de Catamarca el 50° aniversario del primer logro deportivo del Club Deportivo Chacarita, institución que se consagró campeón invicto el 17 de agosto de 1976.