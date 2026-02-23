Nota vista: 0

En la jornada de ayer, continuando con las tareas investigativas referente a un hecho en el que un hombre de apellido Cativa (37), resultó con heridas aparentemente de arma de fuego y que efectivos de la Seccional Sexta aprehendieran a los presuntos autores de apellidos Silva (18) y González (48), numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, conjuntamente con Sumariantes de la Unidad Judicial N° 6, materializaron un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Control de Garantías N° 4, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 6, en un domicilio de la Peatonal N° 15 del barrio Libertador II.

En el inmueble y con la colaboración de efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), los investigadores procedieron al secuestro de un arma de fuego calibre 22, doce cartuchos del mismo calibre y una motocicleta Honda CBX Twitter 250 cc., de color negro, que habrían sido utilizados al momento de perpetrar el ilícito.

Finalmente, los policías arrestaron en averiguación del hecho a un joven de apellido González, de 26 años de edad, quien estaría relacionado con la causa que se investiga, en virtud de lo cual fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.