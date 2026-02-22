Nota vista: 0

En Catamarca Despierta presentamos un nuevo informe donde analizamos el impacto de las lluvias históricas sobre la infraestructura urbana y el debate político que se generó en torno al estado de las calles.

También analiza cómo algunos sectores de la política local eligen la exposición rápida y la denuncia en redes por sobre el debate serio y las propuestas estructurales, incluyendo las intervenciones del diputado Tiago Puente, referente del radicalismo local que intenta mostrarse como outsider combativo, pero cuya estrategia comunicacional se apoya más en la estética del “radical peluca” mediático que en la construcción de soluciones concretas para la ciudad.

Desde este medio venimos analizando distintas miradas sobre la gestión pública y el uso de recursos (como hicimos con «los 10 millones» otorgados a una victima de un incendio,en el local) , entendiendo que la realidad urbana requiere discusiones profundas, planificación y responsabilidad compartida.





