El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó que la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas es parte de un nuevo esquema y comenzará a impactar en 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, les envió un fuerte mensaje a los gobernadores dialoguistas, en medio de la tensa negociación de Nación con los mandatarios por el apoyo a la reforma laboral: “La Argentina tiene que bajar impuestos”.

Caputo se refirió a la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, que forma parte del proyecto impulsado por el Gobierno. El funcionario explicó que esa eventual reducción en el tributo coparticipable, de concretarse, empezará a impactar en 2027, y que tendría una incidencia de $1,5 billones, la mitad de lo previsto por los gobernadores, que reclaman una compensación por esa eventual pérdida de fondos para sus distritos.

El ministro de Economía dijo en declaraciones a Radio Mitre, sobre la modernización laboral impulsada por el oficialismo: “Creo que terminará pasando, pero está un poco trabada, porque los gobernadores no quieren ceder en la baja de Ganancias, que es a partir del ejercicio 2026. O sea, que empezaría a impactar en 2027. Ellos dicen que eso les va a costar unos $3 billones, en realidad cuesta la mitad”.

El ministro de Economía confirmó la intención oficial de reducir impuestos: “Vamos de vuelta a la discusión del modelo. Para nosotros, para generar inversiones y ganar competitividad, necesitamos seguir bajando impuestos, el modelo viejo de salarios miserables en dólares, tipo de cambio alto e ineficiencia escondida ahí no sirve, el país tiene que bajar impuestos”.

. En medio de las tensas negociaciones que el Gobierno mantiene para sumar apoyos para la reforma laboral, los gobernadores preparan una nueva reunión con foco en la recaudación.

. En el Consejo Federal de Inversiones (CFI) debatirán distintas opciones para compensar los casi 4 puntos de recaudación que perderían en caso de aprobarse el proyecto de modernización laboral.

. El nudo del conflicto que abroquela a los gobernadores es el artículo 190 de la reforma laboral, que propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3, bajando el porcentaje del 30% al 27% y el del 35% por una alícuota del 31,5%.

. Según un cálculo de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) el costo en la coparticipación para las provincias sería de $ 3,18 billones.

. Ante este escenario, los mandatarios provinciales buscarán negociar algún tipo de compensación a cambio de garantizar el apoyo al proyecto en el Congreso.

. En esa línea, los mandatarios provinciales pedirán una instrumento de compensación que sea incorporado en el proyecto de ley y que rija para todas las provincias de la misma forma.

Fuente / Diario Panorama