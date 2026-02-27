Nota vista: 0

Este viernes 27 de febrero se realizó la séptima edición del Carnaval Eulalia “Unidos por Raisa” en la Plaza de La Chacarita, una propuesta solidaria que combinó música en vivo, comparsas y sorteos con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento médico de Raisa Ayala.

Catamarca Despierta acompañó el evento con una transmisión en vivo desde el lugar, donde dialogó con el concejal del circuito, Francisco Sosa, quien destacó la importancia de esta edición especial.

La jornada, con entrada libre y gratuita, reunió a vecinos y familias en torno a una causa solidaria que busca colaborar con el viaje y tratamiento que Raisa necesita realizar en México.

En el escenario se presentaron Ramiro Martínez, Caravana Catucha, DJ Black y Banda BC, además de murgas, comparsas y espectáculos especiales como el show de Robot LED. También se realizó el sorteo de una moto 0 km, cuya recaudación fue destinada a la campaña.

Durante la cobertura, Sosa remarcó el valor comunitario del evento y el esfuerzo colectivo detrás de su organización, señalando que el carnaval se sumó a la campaña solidaria impulsada por la familia y vecinos de La Chacarita para acompañar el tratamiento de la niña.

El Carnaval Eulalia volvió así a consolidarse como un espacio de encuentro donde la música y la participación comunitaria se ponen al servicio de una causa solidaria.