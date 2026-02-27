Nota vista: 0

El tenista argentino Francisco Cerúndolo ha demostrado su excelente forma al avanzar a las semifinales del Chile Open, tras derrotar al estadounidense Emilio Nava con un contundente marcador de doble 6-1 en los cuartos de final que se llevaron a cabo este viernes en Santiago.

El actual número 19 del ranking mundial, Cerúndolo, necesitó solamente una hora y siete minutos para cerrar un partido que no tuvo equivalencias. Desde el inicio, dominó el encuentro, rompiendo el servicio de su rival en cinco ocasiones y manteniendo su saque sin problemas, mientras que Nava acumuló 31 errores no forzados y no logró encontrar respuestas.

Esta victoria se suma a una semana perfecta para el argentino, quien ya había tenido un sólido debut ante Elmer Moller, reafirmando el nivel que mostró tras consagrarse en el Argentina Open.

A pesar de haber llegado al torneo chileno con poca actividad reciente debido a una sobrecarga en la espalda que lo obligó a retirarse en Río, Cerúndolo mostró un estado físico óptimo en Santiago.

Con este triunfo, el porteño de 27 años iguala su mejor actuación en el torneo, alcanzando las semifinales, donde se medirá ante el alemán Yannick Hanfmann, quien previamente venció al lituano Vilius Gaubas con un marcador de 3-6, 6-2 y 6-2. El historial entre ambos jugadores es favorable para el argentino, que lleva una ventaja de 4-1.

La jornada de hoy también incluirá un enfrentamiento entre los italianos Andrea Pellegrino y Luciano Darderi, y el cierre estará a cargo del argentino Sebastián Báez, quien se enfrentará al local Alejandro Tabilo. El ganador de este último partido disputará la otra semifinal.