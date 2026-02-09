Nota vista: 0

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del exfuncionario y ordenó un embargo superior a los 200.000 millones de pesos. La medida alcanza también a Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, su hija y otros 14 acusados.

La Justicia procesó a Diego Spagnuolo, sin prisión preventiva, en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida la dispuso el juez federal, Sebastián Casanello. El procesamiento también alcanza al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario, Miguel Ángel Calvete, a su hija, Ornella Calvete, y a 14 otros acusados.

Spagnuolo fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y asociación ilícita. Además se le dispuso un embargo por más de $200 millones.

El magistrado explicó que la investigación ”permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Casanello advirtió: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

El juez mencionó: “Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores353. En varios documentos se repite la figura de Miguel Calvete, quien habría traficado sus influencias a un espectro amplio de empresas interesadas en contratar con la Agencia -directa o indirectamente-“.

El magistrado indicó: “Pero también fuera de ella, por ejemplo en lo que toca a Ornella Calvete y su círculo, ha aparecido evidencia de prácticas similares alejadas del buen gobierno y de un manejo transparente de la gestión de Estado, particularmente, las compras públicas”.

Entre los procesados están además el ex número 2 de la ANDIS, Garbellini, el empresario, Calvete, su hija y exfuncionaria del Ministerio de Economía y el médico, Pablo Atchabahian, exfuncionario del organismo en 2018.

La causa empezó con una serie de audios viralizados en agosto del año pasado, donde una voz atribuida a Spagnuolo denuncia un sistema de retenciones del 8% en las compras de medicamentos, orquestado por Eduardo “Lule” Menem –mano derecha de la secretaria general Karina Milei– y la droguería Suizo Argentina.

En esas grabaciones, el exfuncionario se queja: “A mí me están defalcando la agencia” y menciona tener “todos los WhatsApps de Karina” como respaldo. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de US$20.000/US$30.000 por mes”. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escuchó decir a Spagnuolo.

El extitular de ANDIS dijo en los audios que no tenía control sobre la operatoria, por lo que optó “controlar” que lo suyo “esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás”: “A mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”.

En los audios difundidos por el programa Data Clave, en el streaming Carnaval, el funcionario dijo que el presidente Javier Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

Según se detalló en los audios “hay una gama enorme de negocios”. “Hay medicamentos que tienen descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, expresó Spagnuolo.