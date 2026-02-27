Nota vista: 0

El Senado de la Nación sancionó este viernes la ley que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en el marco de un nuevo régimen penal juvenil promovido por el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 27 en contra, con el respaldo del oficialismo y de bloques de la oposición dialoguista, mientras que el kirchnerismo manifestó su rechazo al proyecto durante el debate.

La sesión comenzó con 40 senadores presentes, número suficiente para alcanzar el quórum gracias al acompañamiento de sectores opositores. En contraste, varias bancadas del interbloque peronista decidieron no ocupar sus bancas al inicio del tratamiento.

Un nuevo régimen penal juvenil

Además de modificar la edad de imputabilidad, la ley crea un nuevo sistema penal para adolescentes, que establece diferentes herramientas judiciales para abordar los delitos cometidos por menores.

Entre las medidas previstas se incluyen amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de salir del país y trabajos comunitarios, especialmente en casos de delitos cuya pena máxima no supere los tres años de prisión.

En situaciones más graves —con penas de hasta diez años— los jueces también podrán aplicar sanciones más estrictas, mientras que los delitos que impliquen violencia extrema o la muerte de la víctima podrán derivar en penas de prisión para los menores responsables.

El Senado debate ahora la reforma laboral

Tras la aprobación del régimen penal juvenil, la Cámara alta continuó la sesión con el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que el oficialismo busca sancionar antes del próximo domingo.

Ese día, el presidente Milei tiene previsto presentarse ante la Asamblea Legislativa para brindar su discurso sobre el estado de la Nación y dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

En ese debate, los senadores deberán definir si aceptan los cambios introducidos por Diputados —entre ellos la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas— o si insisten con la versión aprobada previamente por la Cámara alta.