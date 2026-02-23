Nota vista: 0

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) presentó formalmente ante el Ejecutivo Municipal de la Capital un pedido de incremento salarial del 20%, en el marco de la reapertura de la discusión paritaria que comenzará esta semana.

El secretario general del gremio, Luis Álamo, sostuvo que la recomposición es necesaria ante la pérdida del poder adquisitivo que, según indicó, ya supera el 10%. En ese sentido, afirmó que el objetivo es evitar que los trabajadores municipales queden por debajo de la línea de pobreza y cuestionó los índices oficiales de inflación.

Desde el sindicato señalaron que el pedido del 20% constituye un punto de partida para la negociación con la comuna, en un contexto de tensiones que se arrastran desde la pandemia. El gremio recordó que en oportunidades anteriores hubo intentos de otorgar incrementos por decreto y la aplicación de multas mediante ordenanzas que posteriormente quedaron sin efecto.

Además del reclamo salarial, el SOEM mantiene planteos vinculados al cumplimiento del estatuto laboral, entre ellos la provisión de indumentaria y ropa de trabajo en áreas donde, según denunciaron, aún se registran faltantes.

Renovación de autoridades

En paralelo a la discusión salarial, el sindicato se encuentra en proceso electoral. El próximo 7 de mayo se renovará la comisión directiva y, por primera vez, se implementará el sistema de boleta única, iniciativa que, según destacó Álamo, apunta a fortalecer la transparencia y la democracia interna, además de reducir costos de impresión.

Desde esta semana corre un plazo de diez días para la oficialización de las listas que competirán por la conducción del gremio.

En cuanto a la conformación de la próxima conducción, Álamo confirmó que no se postulará nuevamente como secretario general. En su lugar, fue proclamada Eugenia Varela para encabezar la lista. El actual dirigente integrará la nómina acompañando al equipo, junto a referentes como Walter Arévalo, con la intención de dar continuidad al espacio que conduce el sindicato desde hace más de doce años.