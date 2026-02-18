Nota vista: 0

Tras una intensa búsqueda, este miércoles fue hallado el cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años que había desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn. El hallazgo se produjo durante los operativos realizados al mediodía en aguas del Golfo Nuevo.

Según confirmaron fuentes del caso, el cuerpo fue localizado por un buzo de la Prefectura Naval Argentina, que participaba de los rastrillajes desplegados desde la denuncia de la desaparición.

La joven había sido vista por última vez el lunes 16 de febrero, cuando realizaba una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas. Devries, oriunda de Villa Ballester, participaba de una inmersión a unos 20 metros de profundidad como parte de una certificación internacional de buceo de la Professional Association of Diving Instructors (PADI). Integraba el contingente junto a su novio, Leonardo Alonso.

De acuerdo con información preliminar aportada por la fiscalía a cargo de María Angélica Cárcano, la joven se habría descompensado durante la inmersión y no logró ascender por sus propios medios hasta la embarcación que la había trasladado al lugar. Las causas del episodio continúan bajo investigación.

Devries era oriunda de Moreno y, de acuerdo con su perfil profesional, cursó estudios de Comunicación Social y Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa y obtuvo un título en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional. Al momento del hecho trabajaba en el área de comunicación de una empresa dedicada a productos orgánicos para plantas.

Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible falla del equipo, un enganche en el área del naufragio o una reacción adversa vinculada a la profundidad y las condiciones del lugar.