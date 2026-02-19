Nota vista: 0

El joven italiano Andrea Antonelli de Mercedes cerró al frente la segunda jornada de los ‘Testing Days 2’ de la Fórmula 1 en el ‘Circuito Internacional de Baréin’ -5.412 mts.-, marcando 1.32.803s con neumáticos C3, postergando a Oscar Piastri de McLaren, Max Verstappen de Red Bull, Lewis Hamilton de Ferrari, Lando Norris de McLaren y al argentino Franco Colapinto de Alpine que fue 6° y el mejor colocado entre los coches del ‘segundo pelotón’.

Franco volvió a trabajar muy intensamente en la pista, por la tarde, agregando 66 vueltas más para totalizar 120. Solo Verstappen lo superó en este tópico completando 137 giros, que incluyeron la simulación completa de un ‘Grand Prix’ en el segundo turno.

El pilarense trabajó con más combustible y gomas C3 usadas durante casi toda la tarde, pero cuando llegó la media hora final, salió a buscar tiempos con poca carga en el depósito. Primero, con su juego de gomas C4 se colocó 8° con una vuelta de 1.34.3s, en la que tuvo un par de desprolijidades. Luego, volvió a los boxes, para reponer un poco de gasolina y colocar los C5 rojos, los neumáticos más blandos y tras una excelente ejecución sin fallas marcó el 1.33.818s que lo dejó a solo 1.015s de la mejor marca de la jornada, la diferencia más estrecha que Alpine ha conseguido hasta ahora en la pretemporada.

Fue el final de la actuación de Colapinto en estos ‘tests’ mañana participará pero debajo del coche, apoyando a su compañero Pierre Gasly que ocupará la butaca del A526 durante toda la jornada de cierre.

F1, Testing 2, Baréin, jueves 19 de febrero:

1º K. Antonelli Mercedes 1’32″803 79 vueltas

2º O. Piastri McLaren 1’32″861 +00″058 82 vueltas

3º M. Verstappen (C3) Red Bull 1’33″162 +00″359 137 vueltas

4º L. Hamilton (C3) Ferrari 1’33″408 +00″605 74 vueltas

5º L. Norris (C3) McLaren 1’33″453 +00″650 72 vueltas

6º F. Colapinto (C3) Alpine 1’33″818 +01″015 117 vueltas

7º N. Hulkenberg Audi 1’33″987 +01″184 52 vueltas

8º G. Russell (C3) Mercedes 1’34″111 +01″308 77 vueltas

9º E. Ocon Haas 1’34″201 +01″398 24 vueltas

10º L. Lawson (C3) Racing Bulls 1’34″532 +01″729 63 vueltas

11º A. Albon (C4) Williams 1’34″555 +01″752 71 vueltas

12º G. Bortoleto (C3) Audi 1’35″263 +02″460 29 vueltas

13º O. Bearman Haas 1’35″279 +02″476 69 vueltas

14º S. Perez Cadillac 1’35″369 +02″566 6 vueltas

15º F. Alonso (C3) Aston Martin 1’37″472 +04″669 68 vueltas

16º V. Bottas (C3) Cadillac 1’40″193 +07″390 58 vueltas