En la jornada de ayer, en la Ciudad de Tinogasta, personal de la Comisaría Departamental dio inicio a un operativo de búsqueda para dar con el paradero de David Rodolfo Barrera, de 56 años de edad, quien padece una discapacidad y el pasado lunes 16 del corriente mes y año, habría viajado solo desde la Capital con destino a esa Ciudad del Departamento homónimo, para luego tomar otro medio de transporte y dirigirse a la localidad de Fiambalá, desconociéndose su paradero.

Cabe señalar que, tras tomar conocimiento de la situación, bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, desde la Unidad Regional N° 5 se desplegaron recursos humanos y logísticos, y conjuntamente con efectivos de las Divisiones Drones y Canes de la Policía de la Provincia, y personal Defensa Civil de Tinogasta, llevan a cabo rastrillajes en distintas zonas de localidades del Departamento Tinogasta.

Se solicita a la comunidad en general, que ante cualquier información sobre el paradero de esta persona, cuyas características son: contextura física delgada, tez trigueña, cabello negro, de 1,65 metros de estatura, y al momento de ausentarse vestía pantalón de jean azul, botines marrones, y remera celeste, se comuniquen de inmediato al SAE-911, a la dependencia policial más cercana o a la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia Cel. N° 383 – 400 8879.