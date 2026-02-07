Nota vista: 1

La discusión por el precio de la ropa en la Argentina sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la protagonista fue Patricia Bullrich, quien sorprendió al contar que el traje azul que llevaba puesto lo había comprado por Amazon a un precio aproximado de “entre US$40 y US$50”.

La senadora libertaria Bullrich no dudó en mostrar el saco en cámara y hasta revisó la etiqueta para responder la pregunta sobre la marca: “Le Suit. Cuarenta o cincuenta dólares el traje”, aseguró y remarcó que la prenda le resultó “barata y linda”.

«Ésta me la compré en Estados Unidos» Patricia Bullrich dijo que su saco lo pidió por «Amazon porque es barato y lindo» y contó que pagó «entre 40 y 50 dólares el traje».https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/pER9Q1nEvA — Corta (@somoscorta) February 6, 2026

Según la jefa del bloque de LLA en el Senado, el traje fue una compra hecha en Estados Unidos a través de la plataforma de comercio electrónico internacional. “Lo pedí por Amazon”, explicó en una entrevista, y agregó que el valor le pareció bajo en comparación con los precios locales.

Le Suit no es una marca de lujo internacional, pero tiene presencia en el segmento de ropa formal femenina en plataformas online como Amazon.