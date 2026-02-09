Nota vista: 0

Los precios de los alimentos registraron una suba de 2,5% en la primera semana de febrero, principalmente por el aumento en bebidas y panificados. Así, mostraron el mayor aumento para siete días desde la segunda semana desde marzo de 2024.

Los datos surgen del informe semanal de la consultora LCG, que reportó una fuerte aceleración en la canasta básica en los primeros siete días del mes con respecto a la semana previa, cuando el indicador había cerrado en 0,7%. El salto llegó después de una seguidilla de 10 semanas en las que la variación se había ubicado por debajo del 1%.

De esta manera, en las últimas cuatro semanas, la inflación promedio en los alimentos y bebidas se duplicó y llegó a 1,6%.

El sondeo privado se difundió días antes de la publicación del índice de precios al consumidor de enero, que el INDEC tiene prevista para el martes 10.

El organismo estadístico iba a poner en marcha una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, pese a que los cambios técnicos ya estaban preparados, y tras la renuncia de Marco Lavagna a la dirección de la entidad, el Gobierno decidió postergar su aplicación.

“Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora, sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, este jueves se conoció la nueva edición del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el Banco Central y estimó que el IPC de enero finalizó en 2,4%. Para febrero, la proyección fue de 2,1%. Ambas cifras se calcularon antes de que el Gobierno diera marcha atrás con la actualización de la canasta que mide los precios.

De acuerdo con el relevamiento de LCG, en la primera semana de febrero las bebidas y el pan fueron los productos que más aumentaron, con un alza de 7,3% y 6% respectivamente. En conjunto, explicaron el 75% de la variación semanal y fueron las únicas dos de las 10 categorías analizadas se ubicaron por encima del promedio semanal, que fue 2,5%.

En menor medida, le siguieron los lácteos y las comidas listas para llevar con el 2,3% y 1,9%. Mientras que el aceite y las frutas registraron una caída en sus precios de hasta 0,9%.

De acuerdo con el sondeo de LCG, los alimentos registraron una inflación promedio del 1,6% en las últimas cuatro semanas.

A lo largo de las últimas cuatro semanas, tres de las 10 categorías relevadas mostraron subas superiores al 3,5%. A continuación, los productos que más subieron en dicho período:

. Verduras: 7,4%;

. Carnes: 4,1%;

. Aceites: 3,9%;

. Comidas listas para llevar: 1,7%;

. Condimentos y otros productos alimenticios: 1,3%;

. Frutas: 1,2%

. Pan, cereales y pastas: 1%;

. Azúcar: 0,5%.

En tanto, los productos que bajaron de precio en el mismo período fueron:

. Bebidas e infusiones: -2,4%;

. Lácteos y huevos: -2,5%.

“A pesar de los fuertes aumentos de la última semana, Bebidas actuó de atenuante en el promedio mensual de los aumentos de Carnes y Verduras, ambos por encima del 4% mensual“, destacó el relevamiento.