Nota vista: 0

FOTO: ARCA cambió los modos de pago del monotributo: así podrá hacerse desde 2025.





La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) salió a aclarar el criterio utilizado para recategorizar de oficio a monotributistas a partir de los movimientos registrados en billeteras virtuales, luego de que en los últimos días proliferaran quejas en redes sociales por supuestas reubicaciones incorrectas.

El organismo comenzó a aplicar recategorizaciones automáticas una vez vencido el plazo voluntario, que cerró el 5 de febrero. Desde entonces, si los ingresos acreditados superan los montos declarados por el contribuyente, el sistema lo ubica en una escala superior dentro del Monotributo.

Cómo funciona el cruce de datos

El procedimiento se basa en un cruce entre la facturación informada por el monotributista y las acreditaciones electrónicas registradas durante 2024 y 2025. Si ARCA detecta que los cobros superan el tope anual de la categoría declarada, puede emitir una recategorización de oficio.

La notificación se envía al domicilio fiscal electrónico y el contribuyente dispone de 15 días hábiles para presentar un recurso mediante el sistema de Presentaciones Digitales. Si no hay respuesta en ese plazo, la nueva categoría queda firme.

Dentro de las fuentes de información figuran billeteras y plataformas de cobro como Mercado Pago, Naranja X y Ualá, entre otras. En la práctica, los movimientos electrónicos pasaron a ser un insumo central para reconstruir la facturación anual de cada contribuyente.

Quejas en redes y aclaración oficial

En redes sociales, varios usuarios sostuvieron haber sido recategorizados por movimientos que —según afirmaron— correspondían a transferencias personales, préstamos, regalos o dinero entre cuentas propias, y no a ventas.

Frente a esa situación, la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno publicó una aclaración en la red social X bajo el título “Aclaración importante sobre Monotributo y billeteras virtuales”.

Allí se afirmó que “es falso que ARCA utilice transferencias personales —como préstamos, regalos, propinas o dinero transferido entre cuentas propias— para recategorizar contribuyentes”. Según el mensaje, el procedimiento aplicado “es el mismo de todos los años y está previsto por la normativa vigente”.

La aclaración fue enfática: el organismo analiza operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR, no transferencias personales. “Se miran cobros, no transferencias”, señalaron desde el Gobierno.

Además, se recordó que la información sobre transferencias personales solo se reporta a partir de montos elevados —50 millones de pesos mensuales—, por lo que no se monitorean movimientos familiares o dinero entre cuentas por debajo de ese umbral.

Recomendación a los contribuyentes

Desde el área oficial recomendaron revisar la notificación en el domicilio fiscal electrónico y, ante cualquier duda, utilizar los canales formales de consulta antes de validar información difundida en redes.

En un contexto de mayor digitalización y uso intensivo de datos fiscales, las billeteras virtuales se consolidan como una herramienta clave para el control tributario, mientras el organismo busca despejar dudas sobre el alcance real de los cruces de información.