Frank Darío Kudelka está a un paso de regresar a Newell’s Old Boys. El entrenador, que dirigió recientemente a Huracán y ya tuvo un ciclo en la «Lepra» entre 2019 y 2021, viajará este miércoles a Rosario para cerrar los últimos detalles de su contrato y convertirse en el nuevo técnico rojinegro.

De concretarse la firma, Kudelka asumiría formalmente el jueves y su debut sería nada menos que en el clásico ante Rosario Central, el próximo domingo.

Mientras tanto, el plantel es dirigido interinamente por Lucas Bernardi, quien esta tarde conducirá la práctica y mañana estará al frente del equipo que recibirá a Estudiantes de La Plata en el Coloso Marcelo Bielsa, por la séptima fecha del Torneo Apertura.

El histórico exjugador leproso, que se venía desempeñando en las divisiones inferiores, citó a los futbolistas para el partido ante el «Pincha», aunque no podrá contar con Matías Coccaro: el delantero no se recuperó de su lesión y quedó fuera de los convocados.

Sobre su presente y la posibilidad de continuar en el cargo, Bernardi fue claro: «No evalué esa posibilidad. He sido bastante claro: si en algún momento escuchan otra cosa, la van a escuchar de parte mía, no de terceros. Lo que hablamos con Roberto Sensini es que estoy a disposición hasta el día que sea y después vuelvo al mismo lugar».

El interino también se refirió a la particular semana que atraviesa el club: «Esta semana tiene de todo, es apasionante y es una de esas que te hacen vivir». Newell’s transita horas decisivas, con un clásico en el horizonte y la inminente llegada de Kudelka para intentar enderezar el rumbo.