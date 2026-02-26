Nota vista: 0

Luego de semanas de reclamos por parte de los vecinos del Loteo Fernández, el municipio realizó trabajos para reparar el profundo cráter que dificultaba el tránsito y generaba riesgos para quienes circulaban por el sector.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Dirección de Infraestructura Urbana, que logró acondicionar el lugar y recuperar la normal circulación vehicular.

En el barrio destacaron el acompañamiento de un empleado municipal que siguió el reclamo hasta que se concretó la solución, mientras continúan las tareas para dejar la zona en condiciones óptimas.

Desde el área indicaron que los trabajos se trasladaron ahora a la avenida Latzina, también en respuesta a planteos de vecinos.