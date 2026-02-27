Nota vista: 0

En la antesala de su tercer show sold out en el Movistar Arena, el cantante Ricardo Montaner reveló su deseo de finalizar su exitosa gira mundial «El último regreso» en Argentina.

Durante una conversación con Vero Lozano en el programa Corta por Lozano, Montaner habló desde el ensayo previo a su recital y mencionó la nueva fecha añadida para el 8 de marzo en el Movistar Arena.

«Tú sabes que mi idea, si Dios quiere, es en dos años cuando termine el tour, volver en dos años para rematar, para hacer el último concierto del último regreso. Yo quiero que sea aquí en Argentina«, expresó el artista.

Ante la confusión de Lozano, quien interpretó el último concierto como un posible retiro, Montaner aclaró con su característico humor: «No, que no me voy. Esa es la misión, pero tengo que ir a trabajar, tengo que ir de gira. Por mí me quedo en Buenos Aires comiendo tortitas negras, muy feliz«.

El artista, que ha hecho de Buenos Aires su hogar temporal, destacó su amor por el país: «está haciendo vida de casa» durante su estadía. «La producción de mi show, la gente de Fénix, me consiguió una casa muy bonita. A mí no me gusta tanto llegar a hoteles, entonces me gusta más hacer vida de casa», agregó.

Montaner también compartió un entrañable gesto de su esposa, quien lo acompaña en las giras: «Entonces Marlene viaja con los portarretratos. Me inunda la casa de portarretratos para que yo sienta que no me fui de mi casa«.

Finalmente, recordó su participación en el reality La Voz, que fortaleció su vínculo con el país: «Con los viajes que hice viniendo para La Voz, me acostumbré mucho a vivir aquí en Buenos Aires. Así que la paso formidable yo», concluyó.