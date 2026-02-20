Nota vista: 0

Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, lo que genera incertidumbre con miras a la Finalissima que la Selección argentina disputará ante España en Qatar, el próximo 27 de marzo.

La lesión se produjo durante la derrota del Inter por 3-1 frente al Bodo/Glimt de Noruego por la Champions League, encuentro en el que el delantero debió salir reemplazado.

El club italiano informó que el atacante se sometió a estudios médicos e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano, donde se confirmó la distensión.

“Las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. El estado del delantero argentino será reevaluado la próxima semana”, revelaron desde el club y, a su vez, dejaron abierta la incógnita sobre los plazos de recuperación.

