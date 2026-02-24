Nota vista: 0

La Libertad Avanza hizo valer este miércoles sus acuerdos parlamentarios y logró desplazar a Unión por la Patria de todos los cargos de conducción del Senado, a pesar de que el interbloque peronista conserva 25 bancas y continúa siendo la primera minoría.

La definición se concretó al mediodía, durante la sesión preparatoria en la que se renovaron las autoridades para el período legislativo 2026. En ese marco, también se incorporó sobre la hora la designación de los representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN).

La presidencia provisional quedó nuevamente en manos del libertario Bartolomé Abdala, aunque el oficialismo introdujo cambios sustanciales en el esquema tradicional de reparto de cargos. En particular, la vicepresidencia —que históricamente correspondía a la primera minoría— no fue asignada al kirchnerismo, sino a la senadora jujeña Carolina Moisés, quien hasta el día anterior integraba Unión por la Patria y formalizó su salida junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza para conformar el bloque Convicción Federal.

La decisión se terminó de definir en una reunión de labor parlamentaria previa al inicio de la sesión, donde la jefatura del bloque oficialista comunicó una propuesta de integración basada en un criterio de proporcionalidad distinto al aplicado hasta ahora. El peronismo tomó conocimiento de la iniciativa pocas horas antes de su formalización en el recinto.

Además de la vicepresidencia, los restantes cargos también quedaron fuera del alcance de Unión por la Patria. La vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada (UCR) y la vicepresidencia segunda por Alejandra Vigo (Provincias Unidas). De este modo, el interbloque kirchnerista perdió toda representación en la nómina de autoridades de la Cámara alta.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó el procedimiento y afirmó que la maniobra refleja una política de «atropello» y una «lectura antojadiza del reglamento». Según aclaró, la objeción no estuvo dirigida a los nombres propuestos, sino a la forma en que se resolvió la integración.

La votación se realizó por sistema electrónico y arrojó 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. El voto en blanco correspondió a Andrada, quien evitó pronunciarse sobre la designación de Moisés, su compañera de flamante bloque. Tanto Moisés como Mendoza, ya fuera del interbloque peronista, participaron de la sesión y contribuyeron al quórum necesario para habilitar el tratamiento.

La reconfiguración interna del Senado se produce tras el recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza alcanzó los 21 legisladores propios luego de la incorporación del cordobés Luis Juez, mientras que Unión por la Patria quedó reducida a 25 integrantes —incluidos los dos senadores santiagueños del Frente Cívico—, su representación más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

La ruptura del bloque Convicción Federal formalizó un distanciamiento que ya se había manifestado en votaciones clave, como el Presupuesto 2026. En un comunicado, los senadores que se apartaron señalaron que buscan “sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición” y no descartaron articular con otros espacios provinciales.

En paralelo a la elección de autoridades, el Senado amplió el temario minutos antes del debate para incluir la designación de los tres representantes de la Cámara alta ante la AGN. Se acordó un reparto entre fuerzas políticas: Mariano Piazza por La Libertad Avanza, Luis Naidenoff por la UCR y Javier Fernández por Unión por la Patria.

La inclusión del punto reavivó antecedentes recientes vinculados al organismo de control. En diciembre pasado, la Cámara de Diputados había designado auditores en una sesión cuestionada por el PRO, que se retiró del recinto y denunció un procedimiento inconstitucional.

La sesión de este miércoles fue la primera de una semana con tres convocatorias. Para el jueves está previsto el tratamiento de iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas el pliego del embajador Fernando Iglesias, el Régimen Penal Juvenil y modificaciones a la ley de Glaciares. El viernes quedaron agendados el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la aceptación de cambios introducidos por Diputados a la Reforma Laboral.