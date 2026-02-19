Este sábado 21, a las 18 hs en el Pueblo Perdido de la Quebrada se brindará una Taller de Paleojuegos para las Infancias, gratuito y para niños de 6 a 12 años.
A través de charlas, juegos y actividades artísticas, a cargo de la artesana Amelia Dhabar, los chicos conocerán acerca del patrimonio paleontológico de Catamarca, centrado en los gigantes animales que habitaron en la provincia durante el Pleistoceno (parte de la Era Cenozoica desde hace unos 2.6 millones de años hasta aproximadamente 10,000 a.C.,mas conocida como la Era de Hielo).
Los padres que acompañen a los chicos podrán sumarse a la propuesta que busca despertar la curiosidad científica a través de un mundo de perezosos gigantes, caballos prehistóricos, gliptodontes, entre otros gigantes.
Se trata de una actividad sin costo pero con inscripción previa al contacto: 3834 83-8938. No se suspende por lluvia.