La defensa del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, ha solicitado la nulidad de su citación a declaración indagatoria, que estaba fijada para el jueves 5 de marzo. Esta citación forma parte de una investigación que analiza una supuesta retención indebida de aportes que supera los $19.353 millones.

El pedido fue presentado por sus abogados, Norberto Frontini y Lucio Simonetti. El juez a cargo del caso, Diego Amarante, deberá decidir si acepta la solicitud o confirma la convocatoria a la indagatoria.

La estrategia de la defensa se basa en que hay una apelación pendiente ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico sobre la decisión que negó el sobreseimiento por falta de delito. Los letrados argumentan que resoluciones del Ministerio de Economía, como la 17/2024 y sus prórrogas, suspendieron las ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, según ellos, impediría clasificar el caso en el ámbito penal. También se ha apelado la prohibición de salida del país impuesta a los imputados.

No obstante, tanto la fiscalía como la ARCA se han opuesto a este argumento. El juez Amarante respaldó esta posición, al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni justifica la omisión del pago.