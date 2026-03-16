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Avanza una importante obra de asfaltado en Fiambalá con fondos de regalías mineras

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Vialidad Provincial ejecuta una importante obra de asfaltado en la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, financiada con fondos provenientes de regalías mineras.

Las tareas contemplan la ejecución de pavimento asfáltico en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a vecinos y visitantes.

Desde el organismo señalaron que esta obra forma parte de un plan de mejoramiento de la infraestructura vial urbana, permitiendo fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento que registra Fiambalá, una localidad con fuerte desarrollo turístico y productivo en el oeste provincial.

De esta manera, los recursos generados por la actividad minera se transforman en obras concretas, que impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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